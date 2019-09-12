Бари Алибасов принес в суд средство для очистки труб. ФАН-ТВ 

Бари Алибасов показал журналистам средство, которым отравился. Сегодня в Пресненском районном суде прошла встреча по иску продюсера к ООО «АМС МЕДИА», как производителю чистящего средства «Крот», и ООО «АШАН» на 100 млн рублей.

«Сегодня переговоры, но, я думаю, будет отложение, потому что мы просим привлечь Роспотребнадзор. Мы хотим добиться на законодательном уровне того, чтобы пищевые продукты были разделены от химической продукции, чтобы это были разные упаковки», — говорит адвокат Андрей Комиссаров.

Бари Алибасов на встречу по исковому заявлению принес пакет чистящих средств. Он утверждает, что упаковка «Крота» небезопасна, в первую очередь, для детей. Своим иском он хочет добиться изменения оформления химиката.

В настоящее время продюсер соблюдает специальную диету. В основном он ест каши, поскольку за полгода после отравления его желудочная система еще не восстановилась.

«Самочувствие плохое. Я стою перед вами, у меня желудок горит. Чтоб желудок не горел, выпил 20 грамм водки. Думал, перестанет. Не перестает», — делится продюсер Бари Алибасов.

Сегодняшняя встреча уникальна. На нее впервые пришли представители стороны ответчика. Ранее они попросили привлечь в качестве третьей стороны страховую компанию, которая обслуживает «Ашан».

«Мы полностью уверены в своей позиции. Мы считаем, что продукция соответствует нормам действующего законодательства. И при надлежащем применении, в тех целях, которые указаны на упаковке, безопасна для потребителя. На наш взгляд, бутылка абсолютно не похожа на бутылку газировки: ни по форме, ни по размеру, ни по оформлению. Оранжевый цвет, на мой взгляд, и взгляд производителя, не ассоциируется с апельсинами или какими-либо соками. Мы считаем, что оранжевый цвет — это цвет внимания и опасности, — поясняет представитель ответчика компании ООО «АМС Медиа» Ольга Белошицкая.

«В целом претензии известны. Бари Каримович утверждает, что он приобрел «Крот», в связи с чем в последствии выпив его, пострадало его здоровье», — поясняет представитель ООО «Ашан» Максим Степанчук.

Напомним, продюсер Бари Алибасов весной текущего года выпил чистящее средство для труб «Крот», после чего попал в больницу с отравлением. Он планирует взыскать с ООО «АМС МЕДИА» и ООО «АШАН» 100 млн рублей. 15 млн за лечение и 85 млн — за моральный ущерб.