Донбасс сегодня: спасатели ДНР попали под огонь, морпехи ВСУ терроризируют местных жителей

Донбасс, 12 сентября. Украинские войска ударили по расчету МЧС ДНР во время тушения пожара. Морской пехотинец ВСУ пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Бойцов ООС расселяют в домах мирных жителей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования осуществили 20 обстрелов территорий Луганской и Донецкой Народных Республик. В ЛНР под обстрелами минометов, пулеметов и стрелкового оружия оказались населенные пункты Фрунзе, Калиново и Калиновка. В ДНР украинские минометы и гранатометы в основном обстреливали пригороды Донецка.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, в Петровском районе Донецка от попадания снаряда загорелся жилой дом. Сотрудники МЧС во время тушения пожара под продолжающимся обстрелом получили ранения. В сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры ДНР говорится об осколочных ранениях трех спасателей. По факту обстрела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Максима Марченко.

ВСУ насилуют несовершеннолетних

Представитель военного ведомства ДНР Дмитрий Астрахань рассказал на своем брифинге о двух вопиющих случаях, произошедших в частях украинской армии, расположенных вблизи линии разграничения. Возле поселка Верхнеторецкое в расположении 92-й бригады ВСУ покончил жизнь самоубийством рядовой бригады. Накануне он получил письмо от матери, которая жаловалась на то, что ее пытаются выселить из собственной квартиры за неуплату коммунальных услуг. Расстроенный боец попросил командира роты дать ему отпуск по семейным обстоятельствам, но тот не только не разрешил, но и отправил беднягу на передовую.

В ходе расследования следователи выяснили, что при поступлении на службу пострадавший почему-то не прошел врачебную комиссию, а сослуживцами был часто замечен в депрессивном состоянии.

Дмитрий Астрахань также рассказал о попытке изнасилования несовершеннолетней девушки военнослужащим 36-й бригады морской пехоты ВСУ. На крики девушки выбежал сосед, который применил для защиты несовершеннолетней огнестрельное оружие. В результате защитник арестован спецслужбами, а обвиняемый с ранениями доставлен в больницу.

Солдат ВСУ квартируют в жилых домах

Пресс-офицер ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в местные администрации поселковых советов на Дебальцевском направлении поступило обращение размещать вновь прибывших военнослужащих ВСУ в пустых жилых домах. В связи с плохим материально-техническим обеспечением, бойцы прибывающей 59-й бригады ВСУ начали размещаться в жилом секторе.

Пустующие дома — это не заброшенные хозяевами жилища, многие из домовладений оставлены жильцами на время боевых действий или по другим причинам. Но командование украинских «освободителей» решило отдать на растерзание имущество жителей Донбасса.