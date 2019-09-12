В Госдуме призвали привлекать к уголовной ответственности за вмешательство в дела РФ

Москва, 12 сентября. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил привлекать к ответственности за иностранное вмешательство во внутренние дела России. По его словам, для противодействия подобным нарушениям необходимо внести изменения в законодательство РФ.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сообщил, что были установлены случаи вмешательства в избирательную систему России в ходе выборов в сентябре, однако они не оказали заметного влияния на результаты голосования. Сенатор добавил, что попытки вмешательства проводились через агентов влияния и ставленников западных структур. Начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов, в свою очередь, сообщил, что в надзорный орган поступила информация о нарушениях, допущенных представителями ряда дипломатических ведомств других стран. Кроме того выяснилось, что Google и Microsoft раскрывают персональные данные россиян иностранным спецслужбам по их запросу.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров подчеркнул, что для противодействия иностранному вмешательству необходимы изменения в российском законодательстве.

«Нужно привлекать к ответственности, вплоть до уголовной. Мы сейчас эту информацию собираем. Например, есть YouТube-каналы. У меня на столе лежат документы, что YouТube объяснил, что закрытие каналов в России, в Ростове, например, вызвано тем, что они не исполняют российское законодательство в области прав человека и т. д. Они просто руководствуются иностранным законодательством», — сказал Евгений Федоров в комментарии iReactor.

По его мнению, такие компании необходимо либо «силой заставить» исполнять российское законодательство, «либо закрыть», либо нужно создать отдельный российский сегмент иностранных ресурсов, чтобы вывести их из-под подчинения Вашингтона. Федоров также считает, что для защиты суверенитета необходимо менять принципы государственного устройства, так как в соответствии с положениями конституции цензура в РФ запрещена.

«Надо просто устанавливать суверенитет не только в экономике, но и в информационной среде. Продолжение этих законов, часть их мы уже приняли, но недостаточно, конечно, связанных с национализацией государственных СМИ», — заявил Евгений Федоров.

Он подчеркнул, что пресса не должна проталкивать чужие интересы в России.