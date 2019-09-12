Махачкала, 12 сентября. Президент РФ Владимир Путин встретился с экс-председателем госсовета Дагестана Магомедали Магомедовым, который возглавлял республику во время августовских событий 1999 года.

Собеседники на встрече обсудили планы по социально-экономическому развитию региона.

«Теперь перед нами другие масштабные задачи, задачи развития социальной и экономической сферы», — отметил Путин.

Президент рассказал Магомедову, что в четверг посетил село Ботлих, с жителями которого поделился планами по развитию местной инфраструктуры. Глава РФ также пообещал продолжить работу по улучшению здравоохранения в Дагестане.

Путин обратил внимание, что ему очень понравился памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, павшим в Афганистане, жертвам боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных конфликтов.

«Он как раз очень хорошо символизирует единство Вооруженных сил России и народа Дагестана», — подчеркнул российский лидер.

Магомедов, вспоминая о событиях 1999 года, отметил слова Путина, которые тот произнес во время своего первого визита в Ботлих еще на посту премьер-министра при президенте Борисе Ельцине. Он тогда указал, что страна оказалась бы в сложной ситуации в случае реализации планов террористов в Дагестане. Однако этого удалось избежать, констатировал Магомедов.

«Нам удалось защитить, сохранить суверенитет и единство нашей страны», — отметил он.

Напомним, российский лидер прилетел в Ботлих в четверг на 20-ю годовщину отражения нападения боевиков на Дагестан, которое произошло в августе-сентябре 1999 года. Против террористов выступили федеральные войска, а также отряды самообороны, собранные из местных ополченцев. Полностью зачистить республику удалось к 15 сентября 1999 года. По официальным данным, в боях погибли 279 офицеров и солдат, ранены 800. По информации Минобороны России, было ликвидировано около 2,5 тысячи боевиков.

В ходе поездки Путин возложил цветы к памятнику ветеранам Великой Отечественной войны, Афганской войны и других конфликтов, а также выпил обещанную рюмку водки с ополченцами. На встрече с ними он подчеркнул, что именно бережное отношение народов России к религиозным ценностям является залогом государственной устойчивости страны.