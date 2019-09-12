Апелляционный орган ВТО установил победу России в споре с Украиной по нитрату аммония

Женева, 12 сентября. Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил решение арбитража от 2018 года о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония российского производства. Об этом сообщается в опубликованном в Женеве решении органа, рассмотревшего апелляцию Киева.

Апелляционный орган постановил органу по разрешению споров ВТО просить Украину привести меры, которые ранее были признаны не соответствующими Антидемпинговому соглашению, в полное соответствие с ее обязательствами по соглашению.

Министерство экономического развития России выражает надежду на оперативное устранение Украиной всех недочетов по обязательствам.

«Рассчитываем на то, что по Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств», — говорится в сообщении ведомства.

В 2015 году Россия подала иск против Украины, которая в 2014 году повысила пошлины на российский нитрат аммония и продлила срок их действия на пять лет. По мнению российской стороны, эти меры были приняты с использованием методики энергокорректировок без учета внутрироссийских цен на газ, приобретаемый для производства нитрата аммония.

Согласно решению третейской группы ВТО, украинские власти не предоставили «адекватного объяснения» этим ограничениям, поэтому их было рекомендовано привести в соответствие с антидемпинговым соглашением.

В августе 2019 года власти Украины подали апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) относительно спора с Россией о пошлинах на нитрат аммония российского производства.

Нитрат аммония, который также известен как аммиачная селитра, используется как азотное удобрение, а также для производства некоторых взрывчатых веществ.