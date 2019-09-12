Россия направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

Москва, 12 сентября. Россия направила в Интерпол запрос о местонахождении экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова после того, как появилась информация о том, что он был «агентом ЦРУ», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила, что несколько лет назад Смоленков вместе с семьей пропал на территории США. Спустя два года американские СМИ вбрасывают информацию о том, что экс-сотрудник администрации президента РФ был американским информатором и находится на территории США.

«Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм. В этой связи перед Интерполом были поставлены вопросы относительно факта пропажи иностранного гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что сюжет американской телекомпании CNN о Смоленкове является классической пропагандой. Очевидно, что информация об «агенте ЦРУ» появилась с началом электоральной кампании и необходимостью очернить президента США Дональда Трампа. Захарова отметила, что CNN не пытается скрыть своей ангажированности, телеканал стал инструментом внутриполитической борьбы в США, а также источником русофобских настроений, отмечает RT.

Дипломат обратила особое внимание на то, что ни до, ни после публикации американский телеканал не обращался в российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, Захарова удивилась, что даже после публикации материала представители CNN не появились на брифинге официального представителя МИД РФ, пишет «Царьград».

«Казалось бы, после материала об «информаторе спецслужб США» мы должны были увидеть корреспондентов CNN, которые стали автором очередной нетленки. Но — вы свидетели — они сегодня не с нами», — отметила Захарова.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя сюжет CNN, напомнил американским журналистам, что «время штирлицей» безвозвратно ушло, если вообще когда-нибудь существовало. Клинцевич не исключил, что телеканал отрабатывал определенный заказ, направленный на дискредитацию Трампа.