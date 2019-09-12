Захарова назвала Западу цену правды об Абхазии и Южной Осетии



Москва, 12 сентября. Россия обеспокоена информационной кампанией, которую развернули западные СМИ в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, иностранная пресса продолжает нагнетать обстановку на Южном Кавказе, совершенно игнорируя тот факт, что ВВП частично признанных кавказских республик растет, а международное положение укрепляется.

«Говорят, у правды нет цены. Есть цена — это цена билета до Абхазии и Южной Осетии. Можно посмотреть, как там на самом деле. Нужно понять, что там происходит, поговорить с людьми, которые там живут», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД также обратила внимание на действия западных стран, которые «накачивают Грузию оружием и втягивают ее в военные блоки», что создает угрозу как для Сухума, так и для Цхинвала.

Напомним, что Абхазия и Южная Осетия получили независимость от Грузии после вооруженного конфликта 2008 года. В том же году в Грузии был проведен референдум, на котором большинство жителей поддержали вступление страны в НАТО.

По мнению политолога Андрея Иванова, Грузия не сможет пополнить ряды стран-членов Североатлантического альянса, поскольку имеет территориальные конфликты с соседями — Абхазией и Южной Осетией. Получается, что для соответствия уставу НАТО Тбилиси придется признать независимость этих двух республик.