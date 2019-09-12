Евросоюз ударил Бориса Джонсона наотмашь и под дых. Колонка Евгения Беня

Сегодня глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли выступил за новую отсрочку Brexit, если она спасет Великобританию от жесткого выхода из Евросоюза. Недавно решение об отсрочке выхода из ЕС с 31 октября до 31 января, к возмущению премьера Бориса Джонсона, было принято британской Палатой общин. Британские парламентарии считают такую отсрочку целесообразной, если Джонсон не сможет до 19 октября договориться с ЕС о новой сделке.

После отсрочки ЕП пожелал видеть заключение нового соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Британией, которое сделало бы ненужным применение наиболее спорного механизма «бэкстоп» по Ирландии, как теперь утверждает Давид Сассоли.

Текст прежнего соглашения (октябрь 2018), оказавшийся неприемлемым для парламента Британии, предусматривал уже после того, как Британия покинет Евросоюз, уточнение по границе с Ирландией до 1 июля 2020 года, тогда как дополнительный переходный этап после Brexit вообще закончится в конце 2020 года. Притом по этому соглашению Лондон терял доступ к системе принятия решений в ЕС, сохраняя за собой обязанность платить в бюджет и соблюдать все требований рынка ЕС.

Специально для Федерального агентства новостей ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень.

Борис Джонсон, категорически выступая против новой отсрочки выхода из ЕС, как раз сейчас и надеялся именно на то, что повторный перенос Brexit и его дальнейшее зависание еще на три месяца не устроит Брюссель, а британский премьер после проигранного им этапа противостояния со своими парламентариями сместит свой жесткий прессинг на Евросоюз.

Вероятно, Джонсон хотел сойтись с ЕС на том, чтобы сделка, предложенная в прошлом году, имея юридическую силу, в то же время приобрела рекомендательный, а не обязывающий характер, и добиваться краткого дополнительного соглашения сторон, а, главное, его факт зафиксировать, дабы такую договоренность под занавес проглотила Палата общин.

И тут Европарламент, со стороны которого и речи не шло о принципиальных уступках Лондону по Brexit и его главному ирландскому вопросу, вдруг сегодня неожиданно заявил, что он на эти уступки готов, но только тогда, когда выход Британии из ЕС вновь отложат. И, если главы государств Евросоюза поддержат такой подход Европарламента, это будет означать сокрушительное поражение Джонсона, суть пребывания которого на посту премьера сводится к тому, чтобы любой ценой добиться скорейшего жесткого выхода Британии из ЕС.

Теперь же Евросоюз сам выражает готовность со временем, а не сразу пойти на уступки Лондону во многом и для того, чтобы проучить такого бескомпромиссного разрушителя евроинтеграции, как новый британский премьер.

Судя по недавней речи президента Франции Эммануэля Макрона перед французскими послами в Елисейском дворце, в Евросоюзе в принципе в последнее время все больше присутствуют настроения на то, чтобы не усугублять раскол внутри и вокруг Старого света. И, когда уже налицо присутствие тех сил, которые демонстрируют стремление осмыслить и понять национальные интересы России как исторически значимого соседа, то и осознание разрушительной конфронтации с Великобританией, тем более, имеет место.

Если такие подходы наберут вес, это может завершиться финалом политической карьеры столь пассионарного политика, как Джонсон. Тем более, только что само правительство Великобритании из-за утечки информации было вынуждено обнародовать сценарий, описывающий худшее развитие событий при разрыве страны с Евросоюзом без сделки, на котором настаивает Джонсон. Это — дефицит продуктов и лекарств, а малый и средний бизнес — под ударом.

Но в Европе наряду с теми, кто прозревает в сторону смягчения противоречий, по-прежнему сильны разрушители как внутриевропейской интеграции, так и выстраивания добрососедского взаимовыгодного будущего с Россией, которое, как кость в горле, для наращивания американского доминирования.

Свидетельство тому — решение Европейского суда 10 сентября в пользу Польши по спору о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. Эта инстанция отменила заключение Еврокомиссии, согласно которому концерну предоставлялось его естественное и неотъемлемое право использовать газопровод на 100%.