Легойда сменил Волкова на посту пресс-секретаря патриарха Кирилла

Москва, 12 сентября. Священник Александр Волков освобожден от должности пресс-секретаря патриарха Кирилла. Об этом говорится в сообщении синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Отмечается, что Волков освобожден от должности с 11 сентября распоряжением патриарха Кирилла. Временно исполнять обязанности руководителя пресс-службы будет Владимир Легойда.

«Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси назначен председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда», — говорится в сообщении.

В синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ добавили, что это решение связано в том числе с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата.