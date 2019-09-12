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Легойда сменил Волкова на посту пресс-секретаря патриарха Кирилла

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Легойда сменил Волкова на посту пресс-секретаря патриарха Кирилла

Москва, 12 сентября. Священник Александр Волков освобожден от должности пресс-секретаря патриарха Кирилла. Об этом говорится в сообщении синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Отмечается, что Волков освобожден от должности с 11 сентября распоряжением патриарха Кирилла. Временно исполнять обязанности руководителя пресс-службы будет Владимир Легойда.

«Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси назначен председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда», — говорится в сообщении.

В синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ добавили, что это решение связано в том числе с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата.

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Источник: Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
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