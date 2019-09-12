В Совфеде назвали вмешательство Запада в дела России долговременным и стратегическим

Западное вмешательство во внутренние дела России выполняет долговременные и стратегические задачи. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сенатор Олег Морозов.

Вмешательство в дела России

Власти Соединенных Штатов еще в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации. Такое заявление сделал начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов в ходе заседания рабочей группы в Совете Федерации.

«Нами проведен правовой анализ закона Магнитского, который был принят в 2018 году, в соответствии с секцией 277 данного федерального закона США хочу обратить внимание на его положение, которое предусматривает ассигнование в фонд противодействия влиянию России в размере $250 млн в 2018-2019 годах. Для использования кибератак в странах НАТО и ЕС», — пояснил Завалунов.

Таким образом, в 2017 году, используя акт Магнитского, Соединенные Штаты уже знали, что будут оказывать поддержку отдельным СМИ и организациям с целью вмешательства во внутренние дела России.

Долговременное и стратегическое

Как отметил сенатор Олег Морозов, американская стратегия по вмешательству во внутренние дела Российской Федерации была запущена еще в 2008 году. Конгресс США начал реализовывать всевозможные программы, которые финансировались в том числе из американского бюджета, по поддержке различных «дружественных» структур на территории России.

«Это соответствующие НПО, СМИ и конкретные персонажи. Напомню также, что акт Магнитского был принят уже прилично давно. Он был одним из документов, направленных на вмешательство в наши внутренние дела, на поддержку всевозможных оппозиционных структур и персонажей, которые работают на политической площадке. В данном случае было зафиксировано достаточно целевое выделение средств. Они связаны с попыткой повлиять на результаты выборов, на реализацию всяческих программ по информационному давлению на Россию для того, чтобы дискредитировать нашу избирательную систему, законодательство и вызвать недоверие граждан к выборам», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, для этого проводились работы по финансированию соответствующих структур, шло обучение через различные организации, в том числе журналистов. Это системная работа, которая сегодня приобрела более стройный, жесткий и последовательный характер. При этом цели не скрываются, уверен член Совета Федерации.

«Последняя избирательная кампания стала очень показательна. Мы увидели, во-первых, то, что эта работа ведется не только американцами, но и их союзниками и партнерами. Например, немецкая Deutsche Welle очень активно работала на избирательном поле. Эти действия также были связаны и с протестной активностью в том или ином виде. Мы, помимо всего прочего, видим: эта работа, что очень важно, предполагает долговременные стратегические задачи. Это подготовка к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Неслучайно иностранные ресурсы рекламировали так называемое «Умное голосование» в ходе нынешней избирательной кампании. Это пример того, как они будут работать в будущем. Это и работа на 2024 год (выборы президента РФ. — Прим. ФАН). Это и работа на то поколение, которым сейчас 14-15 лет. Как раз в этот период они вступят в активную жизнь», — добавил Олег Морозов.

Заметим, что так называемое «Умное голосование» не вызывает доверия даже у журналистов. Например, блогер Леся Рябцева и публицист Дмитрий Лекух указывали на то, что проект скандально известного Алексея Навального является мошенническим. Он был придуман не для того, чтобы отстаивать интересы россиян, а для того, чтобы представители так называемого ФБК собирали денежные средства для хорошего «отдыха за границей».

Вмешиваясь во внутренние дела Российской Федерации, Запад пытается изменить наш вектор развития, политическую систему в выгодном для себя ключе, считает Олег Морозов.

«Цель нашей комиссии — вскрывать подобного рода действия, давать им политическую оценку. В то же время задача правоохранителей — опираясь на наши выводы, более четко применять закон. Если им, скажем, не достает каких-то норм для эффективного пресечения такого рода деятельности, то к их услугам наши законодатели, которые внесут соответствующие изменения», — заключил Олег Морозов.

Ужесточение законодательства

Говоря о вмешательство во внутренние дела РФ, не лишним будет вспомнить действия Google и Facebook. Во-первых, эти сетевые ресурсы, включая Youtube, нарушили день тишины, 7 сентября, распространяя политическую агитацию. Во-вторых, на этих ресурсах, в единый день голосования, 8 сентября, была выявлена политическая реклама. При этом ранее Роскомнадзор предупредил Facebook, Instagram, Google и YouTube о недопустимости вмешательства и распространения политической агитации в день тишины и день голосования. В РКН подчеркнули, что подобные действия будут расцениваться как вмешательство в суверенные дела.

Эти нарушения, естественно, не остались незамеченными среди депутатов. Так, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Адальби Шхагошев заявил, что наказание за нарушение выборного законодательства могут ужесточить в России из-за Google и Facebook. Согласно статье 5.10 КоАП РФ, штрафы за предвыборную агитацию в запрещенный период составляют от одной тысячи до 1,5 тысячи рублей для граждан, от двух до пяти тысяч для должностных лиц и от 20 тысяч рублей до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил думской комиссии проверить на предмет пособничества иностранному вмешательству деятельность Алексея Навального и его помощницы Любови Соболь. Как считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Навальный еще во время учебы в Йельском университете мог быть завербован спецслужбами Соединенных Штатов.

Что касается выборов РФ, то совершенно беспардонным вмешательством отметились крупнейшие иностранные интернет-площадки — Google и Facebook, которые, по словам члена ОП РФ и главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, буквально «подтерлись» предупреждением РКН. Также повели себя и некоторые работающие в России иностранные СМИ.

В свою очередь сенатор Андрей Климов заявил, что комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета пристально изучит сообщения о вмешательстве сетевых ресурсов Google и Facebook в выборы в России. «Подведем итоги, спокойно и профессионально во всем разберемся», — подчеркнул политик.

В единый день голосования в регионах России прошли выборы различных уровней.