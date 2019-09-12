Участник Олимпиады призвал не давить на семью Шумахера

Дели, 12 сентября. Индийский саночник Шива Кешаван раскритиковал бывшего менеджера Михаэля Шумахера Ника Фрая, который призывал его семью рассказать подробности о состоянии гонщика.

Михаэль Шумахер пришел в себя после инцидента в горах в 2013 году. За последние шесть лет у фанатов было минимум информации о самочувствии великого гонщика.

Ник Фрай считает, что поклонники имеют право знать, как проходит лечение Шумахера. Предположительно, врачи использовали стволовые клетки.

Участник Олимпийских игр Шива Кешаван считает, что на родных гонщика давить нельзя. Он призвал запастись терпением и молиться о выздоровлении Михаэля.

«О переменах в состоянии, об изменениях каких-то следует узнавать тогда, когда семья готова это обнародовать, — заявил Шива, его цитирует «360».

Ранее российский гонщик Виталий Петров пожелал Шумахеру скорейшего выздоровления. По данным СМИ, семикратный чемпиона «Формулы-1» находится в сознании.