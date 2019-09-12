МИД РФ ответил на заявление главы ДНР о желании войти в состав РФ

Москва, 12 сентября. Россия исходит из примата минских договоренностей в ситуации с гражданским конфликтом на юго-востоке Украины и положением Донецкой и Луганской Народных Республик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что руководство республики ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство. Идеальным вариантом Пушилин назвал вхождение ДНР в состав РФ на правах федеративного округа.

Корреспондент ФАН в ходе брифинга Захаровой попросил официального представителя МИД РФ оценить заявление Пушилина о желании ДНР войти в состав РФ.

«Россия не должна оценивать все заявления, которые звучат оттуда. Мы исходим из примата минских договоренностей. Там все зафиксировано», — заявила Захарова.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.