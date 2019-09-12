Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

МИД РФ отреагировал на протесты Японии из-за открытия завода на Шикотане

891
0 Оставить комментарий

МИД РФ отреагировал на протесты Японии из-за открытия завода на Шикотане

Москва, 12 сентября. Москва отвергает протесты Токио в связи с открытием российского рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы вынуждены в очередной раз напомнить Токио, что расцениваем как категорически неприемлемые протесты японской стороны по поводу ведения Россией хозяйственной и любой иной деятельности, в том числе в кооперации с другими государствами, на собственной территории, неотъемлемой частью которой являются Южные Курильские острова», — заявила российский дипломат на брифинге в четверг.

Российский президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума — 2019 во Владивостоке дал символический старт работе рыбоперерабатывающего предприятия на курильском острове Шикотан. Японская сторона заявила, что сделает представления России из-за открытого на Курилах завода. Генсек японского правительства Есихидэ Суга утверждает, что глава российского отдела МИД Японии «передал 5 числа представление посольству России в Японии».

Напомним, у Японии есть территориальные претензии к России. Южная часть Курильских островов, в том числе Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи, является предметом спора между Москвой и Токио. Японская сторона утверждает, что эти острова принадлежат ей, Москва в свою очередь заявляет, что южные Курилы вошли в состав России по итогам Второй мировой войны.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров