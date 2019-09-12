МИД РФ отреагировал на протесты Японии из-за открытия завода на Шикотане

Москва, 12 сентября. Москва отвергает протесты Токио в связи с открытием российского рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы вынуждены в очередной раз напомнить Токио, что расцениваем как категорически неприемлемые протесты японской стороны по поводу ведения Россией хозяйственной и любой иной деятельности, в том числе в кооперации с другими государствами, на собственной территории, неотъемлемой частью которой являются Южные Курильские острова», — заявила российский дипломат на брифинге в четверг.

Российский президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума — 2019 во Владивостоке дал символический старт работе рыбоперерабатывающего предприятия на курильском острове Шикотан. Японская сторона заявила, что сделает представления России из-за открытого на Курилах завода. Генсек японского правительства Есихидэ Суга утверждает, что глава российского отдела МИД Японии «передал 5 числа представление посольству России в Японии».

Напомним, у Японии есть территориальные претензии к России. Южная часть Курильских островов, в том числе Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи, является предметом спора между Москвой и Токио. Японская сторона утверждает, что эти острова принадлежат ей, Москва в свою очередь заявляет, что южные Курилы вошли в состав России по итогам Второй мировой войны.