В Госдуме отреагировали на заявление Пушилина о стремлении ДНР войти в состав РФ

В профильном комитете Госдумы отреагировали на заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о стремлении ДНР «войти в состав России на правах федеративного округа». Заявление прозвучало на встрече Пушилина в Москве с представителями российской общественности.

Отвечая на вопрос о целях и планах ДНР, Пушилин сказал:

«Перед нами стоит одна задача: максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа».

По словам Дениса Пушилина, в этом плане оптимизма жителям республики добавил указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР. Путин подписал соответствующий документ 24 апреля, заявив, что решение Москвы преследует исключительно гуманитарные цели.

Комментируя заявление Дениса Пушилина, член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин ответил на вопрос, насколько реально осуществление идеи ДНР о вхождении в состав РФ.

«На мой взгляд, это пока неактуально, учитывая, что мы стоим на почве минских соглашений, а они этого не предусматривают, — отметил Затулин в комментарии Федеральному агентству новостей. — С другой стороны, мы-то призываем к выполнению минских соглашений, а Украина этого не делает. И, чем дольше она этого не делает, тем ближе точка невозврата республик Донбасса в политическое пространство Украины. Люди в Донбассе уже привыкли жить без Украины. Тем более, что ничего хорошего для людей в Донецке и Луганске Украина не делает. Более того, она продолжает их подавлять, репрессировать, на политическом уровне отказывается от любого изменения риторики и содержания принимаемых решений».

При такой ситуации возвращение Донбасса в состав Украины кажется проблематичным, отметил Затулин.

«Но, повторяю: это отношение на человеческом уровне, а с точки зрения формально действующих документов Российская Федерация выступила в Минске в пользу минских соглашений. Можно сказать, Россия стала страной, которая привлечена к контролю и мониторингу этих соглашений. И пока на официальном уровне Москва исходит из того, что при соблюдении определенного статуса республик Донбасса, амнистии, сохранения вооруженных формирований (милиции), наличии прямых контактов и связей с Россией для ДНР и ЛНР — они остаются частью Украины. Такова сегодня ситуация», — резюмировал Константин Затулин.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, которые отказались подчиняться украинским властям, возглавившим страну после государственного переворота. Жертвами вооруженного конфликта в Донбассе по данным ООН стали около 13 тысяч человек. В Москве и республиках Донбасса неоднократно подчеркивали, что урегулирование конфликта возможно только на основании минских соглашений, которые Киев не спешит выполнять.