Москва, 12 сентября. Неизвестный проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне, в результате чего был нанесен ущерб недвижимости и автопарку. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она отметила, что Москва неоднократно обращалась к Великобритании с просьбами принять меры по защите дипсобственности РФ, однако ответа и каких-либо действий так и не дождалась.

«В итоге наши опасения оправдались. Неизвестный произвел проникновение на территорию нашего торгового представительства, в результате чего пострадали как недвижимость, так и автопарк нашего представительства», — сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что о произошедшем сообщили в правоохранительные органы Великобритании, однако их ответ обескуражил.