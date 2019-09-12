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Неизвестный проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне

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Неизвестный проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне

Москва, 12 сентября. Неизвестный проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне, в результате чего был нанесен ущерб недвижимости и автопарку. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она отметила, что Москва неоднократно обращалась к Великобритании с просьбами принять меры по защите дипсобственности РФ, однако ответа и каких-либо действий так и не дождалась.

«В итоге наши опасения оправдались. Неизвестный произвел проникновение на территорию нашего торгового представительства, в результате чего пострадали как недвижимость, так и автопарк нашего представительства», — сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что о произошедшем сообщили в правоохранительные органы Великобритании, однако их ответ обескуражил.

«Нам было сказано, что дело не имеет перспективы и, скорее всего, будет закрыто. И это при том, что предоставили британской стороне видео и максимально полные данные. За пару дней закрыть «дело Солсбери» удалось,  а что касается конкретного инцидента —«перспектив это дело не имеет». Это же абсурд какой-то», — отметила дипломат.

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