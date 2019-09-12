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Политика

Захарова обвинила США в попытке разместить оружие в космосе

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Захарова обвинила США в попытке разместить оружие в космосе

Москва, 12 сентября. Власти США, продолжая свою антироссийскую риторику, пытаются скрыть факт размещения оружия в космосе. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя недавнее выступление председателя комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.

«Данный антироссийский выпад является очередной попыткой оправдать шаги США по размещению оружия в космосе, еще один элемент нечистоплотной информационной кампании», — цитирует Захарову корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский дипломат напомнила, что Россия и Китай ранее предложили договор о неразмещении вооружения в космосе, однако Соединенные Штаты всячески препятствуют данной инициативе, не предлагая ничего взамен.

На днях Данфорд заявил, что Россия, КНДР, Иран и Китай представляют главную угрозу для США в космосе. По его словам, в 90-е годы, когда осуществлялось освоение космоса, Вашингтон не думал, что у него будут соперники в этой сфере, однако сегодня ситуация изменилась.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп объявил космос следующей областью военных действий. Американский лидер подчеркнул, что цель страны — обеспечить себе доминирование в космической сфере.

Это соотносится с объявленной в восьмидесятых годах долгосрочной программой Рейгана «Стратегическая оборонная инициатива», которая получила неофициальное название «Звездные войны». Программа предполагает проведение космических исследований с целью создания противоракетной обороны с возможностью поражения целей из космоса.

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