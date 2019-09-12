МИД РФ удивлен реакцией международного сообщества на обмен с Украиной

Москва, 12 сентября. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва удивлена реакцией международного сообщества на обмен удерживаемыми лицами России и Украины, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова прокомментировала долгожданный обмен между странами, в рамках которого Киев и Москва передали по 35 человек, удерживаемых или осужденных на своей территории. Однако реакция международного сообщества была субъективна: многие страны приветствовали возвращение украинцев на родину, а освобождение людей из российского списка предпочли не комментировать.

«Обмен состоялся в соответствии с достигнутыми между президентами договоренностями, — напомнила представитель МИД РФ. — Мы удивлены реакцией, которую увидели со стороны международного сообщества. Не буду перечислять все заявления. Удивлены, что приветствуется только возвращение граждан на Украину. Лица же, которые смогли воссоединиться с нитями в России, не удостоились реакции — как будто это люди второго сорта».

Напомним, в минувшую субботу состоялась историческая акция по обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35», в рамках которой в Киев вернулись, в частности, 24 военных моряка, задержанных во время провокации в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ за подготовку теракта.

Среди прилетевших в Россию спецбортом из Киева были главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, которому, по мнению некоторых журналистов, отводится ключевая роль в международном процессе по делу о сбитом в Донбассе малайзийском самолете.