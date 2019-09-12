Юрист-наркоман задержан во время обыска в калининградском штабе Навального

Калининград, 12 сентября. Полиция при обысках обнаружила Владимира Федорова, юриста штаба одиозного блогера Алексея Навального в Калининграде, в состоянии, похожем на наркотическое опьянение. Об этом сообщил Telegram-канал «Товарищ майор».

Обыски сотрудники правоохранительных органов проводят в 29 российских городах, их причиной стало уголовное дело об отмывании денег так называемым «Фондом борьбы с коррупцией». Основанием стали постановления Басманного суда Москвы от 4 сентября.

По версии следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. Для этого они вносили финансовые средства через банкоматы на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений. После этого деньги зачислялись на счета ФБК.

Правоохранители полагают, что легализация денежных средств осуществлялось через региональные штабы Навального, которые возглавляет Леонид Волков, а также посредством фонда «Пятое время года».

С обыском полиция пришла и к Федорову, который является юристом калининградского штаба скандально известного блогера. Правоохранители застали молодого человека в состоянии, которое сложно назвать адекватным, и задержали.

Юрист и сторонник Навального, как известно, занимался изготовлением роликов и попутно снабжал наркотическими препаратами активистов, не забывая, по всей видимости, и о себе.

Отметим, что в ходе следствия также выяснилось, что Навальный и его соратники тратили легализованные средства на своих жен и туристические поездки по Европе. Так, в июне 2019 года скандально известный блогер потратил несколько биткоинов на отпуск в Италии.