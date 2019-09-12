Мать томского подростка отказалась от соглашения с переехавшим щенка водителем

Томск, 12 сентября. Судья в Томске отправил на доследование в прокуратуру дело против подростка Данилы Сафронова, который повредил автомобиль, наехавший на его собаку.
Данила Сафронов признался, что чувствует большую поддержку со стороны россиян. Он надеется, что эта история закончится хорошо. Но после гибели питомца новую собаку мальчик заводить не хочет.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области и попросила прекратить преследование Данилы.
«Хотели идти на мир, потому что устали. Но из-за общественного мнения решили не сдаваться. Очень хорошая поддержка. Нам помогли очень сильно», — сказала мать мальчика Елена Сафронова, ее цитирует «360».
Женщина хочет, чтобы ее сына сняли с учета. По словам автомобилиста, задавившего пса, он хотел бы услышать извинения в свой адрес.
Напомним, в июне 2019 года Данила пришел со своей собакой в гараж к другу. Пока мальчики отвлеклись, кроссовер наехал на щенка.
Подросток увидел пострадавшее животное и попросил отъехать. Водитель отреагировал только тогда, когда мальчик ударил по автомобилю. В отношении мальчика завели уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
Ранее в Минпросвещения России отреагировали на конфликт с учеником красноярской школы, который пришел с прической «под Ибрагимовича».