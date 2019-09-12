Мать томского подростка отказалась от соглашения с переехавшим щенка водителем

Томск, 12 сентября. Судья в Томске отправил на доследование в прокуратуру дело против подростка Данилы Сафронова, который повредил автомобиль, наехавший на его собаку.

Данила Сафронов признался, что чувствует большую поддержку со стороны россиян. Он надеется, что эта история закончится хорошо. Но после гибели питомца новую собаку мальчик заводить не хочет.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области и попросила прекратить преследование Данилы.