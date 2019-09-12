Жители Дамаска рассказали ФАН о перспективах сотрудничества России и Сирии

Дамаск, 12 сентября. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил Дамасскую международную ярмарку и расспросил местных жителей об их отношении к России. Этот вопрос очень актуален на сегодняшний день в связи с постоянно расширяющимся торговым сотрудничеством Москвы и Дамаска.

«Я — сирийский гражданин, меня зовут Абу Нми Самих. Я пришел на ярмарку, чтобы ознакомиться с представленными здесь товарами. Это стало возможно после того, как в Сирию вернулись безопасность и спокойствие».

Скажите, знаете ли вы, что здесь находится российские павильоны? Посещали ли Вы данный павильон?

«Да, знаю. Через несколько минут я посещу этот павильон. Я пришел на выставку прогуляться и обязательно посещу российский павильон. Россия —это дружественное государство»

Знаете ли Вы, что США угрожает санкциями тем, кто будет посещать данную выставку?

«Нас не интересует ни Америка, ни другие недружественные государства».

Как вы оцениваете отношения между Россией и Сирией?

«Братские и дружественные отношения. Я думаю, что они сохранятся на долгое время».

Напомним, что в конце августа в сирийском Дамаске стартовала традиционная ярмарка, в которой принимали участие 38 стран Ближнего Востока и других регионов мира. Ярмарка будет продолжаться до 6 сентября. В общей сложности в ней участвуют 1700 предприятий из разных регионов мира. Каждый день мероприятие посещают тысячи людей.

Со стороны России в ярмарке принимают участие 16 российских компаний-лидеров в своих областях. В частности, свою продукцию привезли компании из Ростовской области — «Ю-Мет Экспорт», «Рандар», «Компасс-Эко», «ДонМаслоПродукт», из Кировской области — «Сельмаш Молочные Машины», «Вятка», Кировский машиностроительный завод имени 1 мая, из Мордовии — «Оксомо» и «Корпорация экспорта Республики Мордовия».

Кроме того, «Крымторг» представил в Дамаске технологии для производства топлива, а пермская группа компаний «Интегрированная домостроительная фабрика» показала свои разработки в области обработки леса.