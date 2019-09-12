Захарова назвала спланированной провокацией задержание в Италии топ-менеджера ОДК

Москва, 12 сентября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала спланированной провокацией задержание топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в Италии по запросу США, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы считаем выдачу международного ордера на его арест спланированной провокацией, не единственной в своем роде», — сказала российский дипломат на брифинге в четверг.

По словам Захаровой, задержание Коршунова является продолжением антироссийского курса, который поддерживают спецслужбы США и представители истеблишмента.

О задержании Коршунова стало известно на прошлой неделе. Его и итальянца Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, обвиняют в сговоре и «попытке кражи коммерческих секретов». Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя, в данный момент он содержится в тюрьме. Российские дипломаты получили доступ к топ-менеджеру ОДК и оказывают ему юридическую помощь. Местонахождение Бьянки неизвестно.