В ГД заявили, что уголовное наказание «отрезвит» вмешивающихся в дела РФ

Москва, 12 сентября. Отдельная статья за вмешательство во внутренние дела России в Уголовном кодексе позволит пресечь попытки влияния иностранных государств в будущем. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Андрей Исаев.

Исаев уверен, что кампания по прошедшим выборам рассматривалась Западом как возможность опробовать все возможные методики, чтобы впоследствии успешно применять их на будущих выборах, например, на думских, которые пройдут в 2021 году, передает «ПолитРоссия».

В связи с этим, только введение жесткого наказания за вмешательство во внутренние дела страны позволит обезопасить выборы в будущем, убежден депутат.

«Нам уже сейчас нужно думать о том, чтобы обезопасить себя на будущее. И в первую очередь нужно ужесточить наказание для нарушителей. Штраф в размере трех тысяч рублей — это, давайте признаем, просто смешно. Речь здесь должна идти как минимум о миллионных суммах», — заявил Исаев.

Депутат предлагает обратить внимание на практику других стран, где любые попытки вмешательства караются весьма строго, и в этом смысле не делать Россию исключением, а также ввести соответствующие суровые меры, чтобы покончить с «либеральным подходом» к нарушителям.

В этом ключе, отмечает Исаев, введение уголовного наказания способно «отрезвить» вмешивающихся в дела РФ.

«Нужно, чтобы люди и компании осознавали, что за свои противоправные действия они должны нести ответственность. … В этом отношении введение уголовного наказания за такие действия способно стать отрезвляющим фактором. Пока же мы проявляем по отношению к зарубежным интернет-компаниям крайне либеральный подход. И с этим пришло время покончить», — резюмировал Исаев.

Напомним, разговоры о введении уголовной ответственности за вмешательство во внутренние дела России начались по итогам минувших выборов в единый день голосования 8 сентября. Роскомнадзор обнаружил, что в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube 7 и 8 сентября продолжала появляться политическая реклама, хотя официально в день голосования и в «день тишины» распространение любого рода агитации категорически запрещено.

РКН стал рассматривать выявленные нарушения как «вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации». Теперь в России рассматривается вопрос о введении уголовного наказания за вмешательство во внутренние дела РФ. С предложениями о введении новой меры наказания уже выступил ряд политиков и экспертов.