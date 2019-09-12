Мухин объяснил, что стоит за попытками разместить политическую рекламу в Google и Facebook

Google и Facebook публиковали в день выборов политическую рекламу, несмотря на предупреждения, рассказали в Роскомнадзоре. Тем самым американская социальная сеть и поисковик нарушили российское избирательное законодательство.

Генеральный директор Центра политической информации, эксперт временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Алексей Мухин в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подтвердил, что власти США с помощью подконтрольных им компаний вмешиваются в дела России.

«Если бы это были однократные нарушения [российского законодательства], и они не были бы связаны с общей кампанией, которая ведется против России со стороны США, Великобритании и других заинтересованных стран… То — да, в этом случае можно было бы выписать штраф — и до свидания. Но ведь речь идет не об однократных нарушениях подобного рода. На данном этапе речь идет о нарушении законодательства, так как [данные] компании имеют представительства на территории Российской Федерации. Компании, действующие на территории той или иной страны, обязаны соблюдать внутреннее законодательство. Если вернуться к сути вопроса, то [действия Facebook и Google] — это попытка дискредитировать Россию и повлиять на ход голосования», — рассуждает политический аналитик.

По словам эксперта, Москва должна реагировать на агрессивные действия Вашингтона и тех компаний, которые в той или иной мере находятся в зависимости от властей США.

«Наказание, на мой взгляд, должно быть асимметричным и более жестким. Я просто напомню, что за меньшие грехи, никак не связанные с государством Россия, в ее отношении Соединенными Штатами были введены санкции. Поэтому у нас есть хороший пример, как действовать в таких ситуациях», — продолжает эксперт.

Резюмируя, политолог добавил, что действующая нормативная база РФ уже предусматривает наказание для тех, кто нарушил электоральное законодательство. Тем не менее, определенные изменения должны быть внесены.

«Она не будет пересмотрена, она будет корректироваться в сторону ужесточения. Это уже делается», — заключил Алексей Мухин.

Стоит отметить, что руководство Facebook и Google проводит политику двойных стандартов. Если американцы и их союзники имеют возможность писать в социальной сети все, что им вздумается, в том числе ангажированную и искаженную информацию, то посты, которые публикуют россияне и жители других стран, подвергаются жесточайшей цензуре. С нарушением свободы слова столкнулось в том числе и Федеральное агентство новостей, аккаунт которого незаконно заблокировали в Facebook. ФАН не намерено мириться с проявлениями цензуры, поэтому будет обжаловать это решение в судебном порядке.