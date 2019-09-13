Болевой на кошелек. Роман Носиков о самом правильном методе курощения оппозиции

Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск Мосгортранса и обязал Алексей Навального, Илью Яшина, Ивана Жданова, Любовь Соболь, Юлию Галямину, Владимира Милова, Александра Соловьева и Олега Степанова выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

«Однако! Телячьи котлеты — 2,25. Филе — 2,25. Водка — аххх… Однако!»

Это откуда же такие цены для трудящихся? А цены — по прейскуранту.

27 июля, стремясь ослепить московских избирателей размахом, чтоб повести их если не под венец в Кремль, то хотя бы в Мосгордуму, да прямо там и вознаградить себя за годы вынужденного воздержания, эти отцы русской демократии перекрыли в столице проезжую часть. Из-за этого в движении общественного транспорта произошли сбои, и Мосгортранс понес убытки.

Теперь Мосгортранс потребовал возмещения.

Это, конечно, гром среди ясного неба. Оказывается, чужие убытки, причиненные твоим самовыражением во имя прогрессивных идеалов, нужно возмещать. Ну надо же.

Вот, скажем, курицу, вынесенную из магазина под сердцем, вернуть невозможно. Она не реабилитируема. Это расстрелянного человека можно реабилитировать, а курицу после такого — нет, нельзя. Да и после знаменитой акции Павленского ему за Красную Площадь никто счет не предъявил и брусчатку перекладывать не заставил.

Однако Мосгортранс — не курица и не камень. Ущерб ему — это ущерб всем горожанам.

Поэтому впереди оппозицию ждет много интересного.

Сейчас, пока я пишу эти строки, Коптевский суд рассматривает заявление ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» — тоже о взыскании с организаторов незаконной уличной акции денег за ущерб. Только там фигурируют уже почти 11,5 млн рублей. Кроме того, группа исков подана против тех же ответчиков в Симоновский суд...

«Люди с хорошими лицами» оценили такие новости как использование гражданского судопроизводства в качестве «инструмента репрессий». По их мнению, это знаменует собой «новый уровень деградации судебной системы РФ». Так считает, в частности, юрист Сергей Давидис.

В качестве правовых аргументов он предлагает исходить из того, что суд не установил ни причинно-следственной связи между убытками дорожников и действиями ответчиков, ни вины последних, а значит и их злого умысла. Да и к нанесению убытков Мосгортрансу путем перекрытия дорог никто в Facebook не призывал, добавляет Давидис.

Иными словами, этот товарищ предлагает нам не видеть никакой связи между призывами к незаконным собраниям, самими собраниями и перекрытием дорог их участниками. Он относится к этой последовательности фактов как к случайному совпадению.

Кроме того, юрист Давидис полагает, что для наступления гражданской ответственности должен быть установлен умысел на совершение противоправных действий, приведших к убыткам. Заодно считая, видимо, будто его подзащитные призывали к незаконным массовым мероприятиям безо всякого умысла эти мероприятия провести.

Очень интересно трактует право юрист Давидис.

Очевидно, именно так рассуждал Ипполит Матвеевич о диктатуре пролетариата, когда его после стрельбы из ружья с криками «Хамы!» и «Пойдемте в номера!» тащили в кутузку.

Ведь у него не было намерения никого застрелить! Его протест был направлен против ущемления прав трудящихся ресторанными ценами, а также против общего упадка нравственности у женщин, лишивших его возможности любить и быть любимым прямо сейчас.

Да и палил Ипполит Матвеевич от горя, а не в кого-либо! А следовательно, любые претензии к нему в случае чьего-либо случайного ранения были бы просто смешны. Ведь между ружьем, Ипполитом Матвеевичем и потерпевшем не было ни причинно-следственной связи, ни даже капли злого умысла. Не правда ли, г-н Давидис?..

Тем не менее, современная юриспруденция знает множество форм вины и умысла, кроме прямого. Есть еще причинение вреда по причине обычного наплевательства на сограждан, которое сопровождает человечество всю его дорогу к прогрессу. Это называется «косвенный умысел» — когда правонарушитель понимает противоправность своих действий и осознает возможность наступления общественно вредных последствий, но… ему просто плевать на вас, уважаемые сограждане.

Вот плюнуть и растереть. А возникшие убытки погасите либо вы сами, либо режим.

И мне сейчас очень хочется поблагодарить руководство города Москвы, Мосгортранс и ГБУ «Автомобильные дороги» за то, что они перестали возмещать эти убытки из наших карманов.

Пусть за наши газоны Госдеп платит. Он же так нас любит, что вбухивает миллиарды в развитие демократии в России! Так пусть немного и на газоны пойдет.

Словом, в отечественной политической борьбе появился, наконец, новый перспективный прием — удар по кошельку. С ущемлением банковского счета, болевым на карточку и бюджетным удушением. Утверждаемые бюджеты на уличные беспорядки это может задрать крайне высоко.

…Мы пока еще не сбрасывали на Вашингтон наши фирмы-озеленители и дорожных рабочих. Но есть мнение, что они и отсюда могут навести ужас на врага.