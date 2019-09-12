Захарова назвала «шпионский скандал» вокруг Смоленкова пропагандой против Трампа

Москва, 12 сентября. «Шпионский скандал», разгоревшийся вокруг Олега Смоленкова, является классической пропагандой, направленной против нынешнего президента США Дональда Трампа в начале его предвыборной кампании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее телеканал CNN опубликовал материал, где со ссылкой на заявления источников в американской администрации сообщил, что у США якобы был «информатор» в России, который «занимал высокий пост в правительстве» и был вывезен в рамках секретной миссии в 2017 году. Журналисты предположили, что речь идет о Смоленкове, который работал в российском посольстве в США, а также в аппарате правительства РФ.

«Классическая пропаганда, цель политическая. В США началась электоральная кампания. Хотели выстрелить по нынешнему, а попали по прошлому, раз во времена [Барака] Обамы в России был «агент ЦРУ». CNN превратился в инструмент политической борьбы», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что Россия запрашивала Интерпол насчет нахождения Смоленкова на территории США после того, как в СМИ его назвали «агентом ЦРУ».

Ранее заявление CNN прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он подчеркнул, что речь идет об откровенном фейке. Сенатор напомнил американским журналистам, что «время штирлицей» безвозвратно ушло, если вообще когда-нибудь существовало. Клинцевич не исключил, что телеканал отрабатывал определенный заказ, направленный на дискредитацию Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом подтвердил, что Смоленков несколько лет назад работал в должности сотрудника администрации российского лидера, однако затем был уволен посредством внутреннего распоряжения. Сообщение CNN Песков назвал разговорами в жанре «криминального чтива».