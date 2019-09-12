В России может появиться служба по киберугрозам и свой «спецпрокурор Мюллер»

Москва, 12 сентября. России нужен свой специализированный центр по управлению Интернетом и собственный спецпрокурор по делам вмешательства во внутреннюю политическую жизнь. Об этом Федеральному агентству новостей заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич после заключительного заседания рабочей группы Совфеда по выявлению признаков возможного вмешательства извне в российские электоральные процессы.

«Я считаю, что у нас должна быть создана федеральная служба по киберугрозам, подобно центру по управлению Интернетом, который существует в США. В этом случае мы могли бы взять полезный передовой технологический опыт американцев. Сейчас контролем Интернета у нас занимаются все подряд — Росмолодежь, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, ФАС… В итоге у семи нянек дите без глазу», — поделился своим мнением Александр Малькевич.

Временная комиссия, в составе которой представители Роскомнадзора, МИД, Генпрокуратуры, ЦИК, Общественной палаты, представила на заседании 12 сентября свидетельства грубых попыток нарушить электорального суверенитета РФ, в том числе, с использованием платформ Google и Facebook. В закрытом режиме члены комиссии изучили возможные меры реагирования и сигналы со стороны корпораций, которые говорят о желании избежать таких случаев в будущем.

«Нам нужно давать симметричные ответы и принять нормальный закон с жесткими штрафами. Сенаторы сказали, что они к этому готовы. Я считаю, что в качестве ответа у нас должна быть учреждена должность специального прокурора по делам вмешательства в нашу политическую жизнь, подобно Мюллеру в США. По итогам его расследования можно и нужно выдвигать обвинения в адрес тех, кто реально причастен к влиянию на внутренние дела нашей страны», — подчеркнул Малькевич.

Глава комиссии СФ Андрей Климов уточнил, что в ходе работы сенаторы будут приглашать иностранных дипломатов.

«Хотим разъяснить им, что именно мы считаем вмешательством в наши внутренние дела. Объясним, что будем бороться с этим, и будем базироваться на уставе ООН, нашей конституции и законодательстве РФ», — отметил сенатор.

Климов напомнил, что согласно законам РФ, публиковать политическую рекламу в день тишины и единый день голосования не имеет права ни газета военного ведомства РФ, ни американская платформа Google. Он также добавил, что комиссия СФ проведет полноформатное заседание в конце октября — начале ноября, где утвердит уже готовые рекомендации для интернет-платформ, к которым возникли претензии. Совет Федерации предложит Google и Facebook работать с членами комиссии через специальную контактную группу.