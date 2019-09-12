Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Миро обрушилась на «носительницу смертных грехов» Собчак из-за ее венчания

236
0 Оставить комментарий

Миро обрушилась на «носительницу смертных грехов» Собчак из-за ее венчания

Москва, 12 сентября. Блогер Лена Миро, известная своими скандальными постами в «Живом журнале», обрушилась с критикой на популярную ведущую и журналистку Ксению Собчак, заявившую о намерении венчаться с театральным режиссером Константином Богомоловым.

На днях СМИ сообщили, что 37-летняя журналистка решила обвенчаться с возлюбленным после церемонии бракосочетания, которая запланирована на 13 сентября. Собчак объяснила свое желание тем, что «красивые традиции и обряды — это то, что навсегда останется в памяти».

Миро, комментируя высказывание ведущей, заявила, что Собчак, которая, по ее словам, является «носительницей почти всех смертных грехов», не может венчаться с 44-летним Богомоловым, поскольку отрицает «основополагающие истины православной веры и христианской нравственности».

«Впрочем, для самой старобрачной все это — не кощунство, не оскорбление чувств верующих, а просто обряд и возможность войти в церковь в короне. Обиженная некрасивая девочка всю жизнь мечтает, чтобы ее считали принцессой», — написала Миро в своем блоге.

Скандальная писательница, говоря о том, почему человек одновременно ненавидит церковь и пытается святотатствовать, заявила, что «в нем сидят бесы».

«Вместо того, чтобы провести обряд экзорцизма, изгнать нечистую силу, священник собирается проводить таинство венчания, прекрасно понимая, с кем он имеет дело», — добавила она.

Блогер возмущена, почему церковь не отказала в венчании знаменитости, которая, по словам Миро, «сама не скрывает своего к нему отношения» к вере.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров