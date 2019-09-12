Геращенко выгнали из Рады за нападки на «Слугу народа»

Киев, 12 сентября. Депутата от «Европейской солидарности» (бывший «Блок Петра Порошенко) Ирину Геращенко на пять дней отстранили от работы в Верховной раде.

Причиной для таких санкций стали ее нападки на партию власти «Слуга народа», участников которой Геращенко назвала «зелеными человечками». Инцидент произошел во время перепалки с новым спикером парламента Дмитрием Разумковым.

После этого комитет по регламенту и этике решил выгнать оскандалившегося депутата из Рады. Сама Геращенко возмущена наказанием и воспринимает его как «публичную порку».

«В ответ на грубое нарушение новым спикером регламента я выступила эмоционально и образно, но чертями никого не называла, и ни одной фамилии или названия фракции не вспоминала. И, по Фрейду, народ перевозбудился», — пишет она в Facebook.

Украинский блогер Леонид Швец в шутку отметил, что Геращенко нашла хитрый способ прогуливать работу. По его словам, достаточно послать подальше спикера Рады, и можно совершенно легально отдохнуть от депутатского кресла.

Ранее сообщалось, что 10 сентября между Геращенко и председателем парламента Дмитрием Разумковым произошел конфликт, во время которого представитель «Европейской солидарности» назвала депутатов из «Слуги народа» (партия, от которой баллотировался президент Украины Владимир Зеленский) «зелеными человечками».

После этого Геращенко обратила внимание на то, что на Украине «пока еще есть свобода слова и свобода высказывания», а также предупредила, что напишет заявление о случаях «кнопкодавства» депутатов от пропрезидентской партии.