Депутат Госдумы Плетнева пожаловалась, что не может попасть на прием к Кудрину

Москва, 12 сентября. Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева на пленарном заседании нижней палаты парламента пожаловалась, что уже четыре дня не может записаться на прием к главе Счетной палаты Алексею Кудрину, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я уже четыре дня записываюсь на прием к Кудрину. Четыре дня! Звонила туда раз двадцать, чтобы приняли меня. Ответа нет. Он очень занят», — сказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Стоит отметить, что такую информацию депутат озвучила при обсуждении внесенного законопроекта об освобождении многодетных семей от уплаты налога на имущество, который предложил отклонить профильный комитет.

«У многодетных семей есть довольно много льгот, но они не такие существенные – проезд на транспорте в школу, бесплатный обед для детей в школе и так далее. А я сегодня предлагаю уже второй раз – в прошлом году я вносила этот законопроект – дополнение в 407 статью Налогового кодекса о том, что многодетная семья не должна платить налог на имущество», — рассказала Плетнева.

Она также напомнила, что задачу о снижении налоговой нагрузки на многодетные семьи в послании Федеральному Собранию озвучил российский лидер Владимир Путин, и она ожидала поддержки своей инициативы.

«Однако правительство внесло другой (законопроект. — Прим. ред.) – если проживает семья в квартире, то за пять квадратных метров на человека они не платят, если проживают в доме, то за семь квадратных метров они не платят. Это, конечно, помощь, но это помощь очень маленькая», — отметила Плетнева.

Парламентарий обратила внимание, что все депутаты «думают, как лучше» и призвала коллег отстаивать свою точку зрения.

«Мы должны иметь свою точку зрения, мы должны заставлять правительство думать, как лучше, как найти деньги», — добавила Плетнева.

В свою очередь, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Надежда Максимова пояснила, почему нижней палате парламента было рекомендовано отклонить проект Плетневой.

«Что касается конкретно этого законопроекта, мы его рассматривали уже после того, как был принят закон (предложенный правительством. – Прим. ред.) в апреле месяце. И поэтому, конечно, и правительство, и Счетная палата и комитет тогда решили: поскольку частично он реализован, и реализован в тех пределах и рамках, которые одобрил и подписал президент, то сейчас еще раз возвращаться (к этому вопросу. – Прим. ред.) в этом году, наверное, все-таки нецелесообразно. Мы предложили его к отклонению», — рассказала депутат.

Член фракции «Единая Россия» также напомнила, что налог на имущество физических лиц и земельный налог – «это налоги местных бюджетов».

«Поэтому в свое время, в позапрошлом году, включили такую норму в Налоговый кодекс: если представительный орган местного самоуправления сочтет возможным предоставить налоговые льготы многодетной семье, то он имеет право принять такое решение сверх тех норм, которые установлены федеральным налоговым законодательством», — пояснила член фракции «Единая Россия».

Она также обратила внимание, что при рассмотрении инициативы Плетневой комитетом было сказано много добрых слов и в адрес комитета по вопросам семьи, женщин и детей, и его председателя за активную работу по поддержке многодетных семей.