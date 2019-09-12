Отсрочка по Brexit поможет согласовать договор о «разводе» между Лондоном и Брюсселем

Возможность отсрочки по Brexit может дать возможность согласовать договор о «разводе» между Лондоном и Брюсселем. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Отсрочка по Brexit

Европейский парламент будет не против новой отсрочки по Brexit, если она будет предоставлена, к примеру, во избежание «жесткого» выхода страны из Евросоюза. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли в ходе пресс-конференции.

«По вопросу об отсрочке … мы открыты к возможной отсрочке, если это что-то, что делается по причине, (к примеру. — Прим. ФАН) во избежание Brexit без сделки», — заявил он.

Как отметил Сассоли, такое мнение содержится в резолюции ЕП, которая будет предложена на голосование пленарной сессии на следующей неделе. Эту резолюцию предлагают ряд политических партий, включая три крупнейшие группы парламента EPP, S&D и Renew Europe, с участием GUE/NGL и партит «Зеленых». Речь идет о предложении пяти партий Европарламента из семи существующих.

Политический тупик

Как отметил независимый политолог, публицист Юрий Голубь, все договаривающиеся стороны — британские парламент и правительство, Еврокомиссия и Европарламент окончательно расписываются в своей неспособности выйти из этого тупика. По сути, Brexit выгоден только простым британцам, уставшим от нашествия мигрантов с континента, но мнения народа, выраженного референдумом, оказалось недостаточно, чтобы противостоять интересам финансовых и политических элит.

«Принятое большинством граждан решение будет саботироваться и дальше. И все же забыть референдум, как страшный сон, уже не получится. Разумеется, Brexit — с соглашением или без — привел бы к серьезным экономическим и политическим трудностям, росту напряженности в Ирландии, падению авторитета Великобритании и ЕС на международной арене. Но дальнейшее оттягивание развязки только усугубит ситуацию. Неопределенность затрудняет экономическое и политическое планирование, нервирует финансовые рынки», — рассказал политолог.

Эксперт допустил, что каким-то чудом Brexit однажды все-таки состоится. И, возможно, даже без катастрофы. Но чем позже это произойдет, тем сильнее в конечном итоге снизится вес Европы в мире.

«Развод» между Лондоном и Брюсселем

В свою очередь Станислав Бышок заметил, что Brexit превратился из одномоментного события в растянутый на годы процесс без каких-либо строгих сроков завершения. Предыдущий срок выхода Великобритании из Евросоюза, 29 марта 2019 года, был назначен таким образом, чтобы стране не нужно было участвовать в выборах в Европарламент. Это имело понятный смысл.

«Тем не менее срок был перенесен на 31 октября, Британия избрала евродепутатов, причем большинство заняла молодая Партия Brexit, чье название говорит все о политической позиции данной силы. В отличие от предыдущей даты, 31 октября — это произвольное число, которое ни к чему не привязано и которое при желании можно уже двигать в любом направлении любое количество раз», — пояснил Станислав Бышок.

С одной стороны, считает эксперт, дальнейшая отсрочка Brexit’a теоретически может дать возможность согласовать новый договор о «разводе» между Лондоном и Брюсселем. С другой стороны, чем дальше ситуация неопределённости продолжится, тем туманнее становятся перспективы выхода. Кроме того, руководство Евросоюза неоднократно заявляло, что оно не готово пересматривать договор, составленный еще при предыдущем премьер-министре Британии Терезе Мэй.

«Вместе с этим, и британские парламентарии неоднократно отказывались одобрять этот договор, требуя от премьера продолжить переговоры с Брюсселем. Одновременно депутаты запретили премьер-министру, теперь уже Борису Джонсону, выходить из Евросоюза без сделки. Ситуация кажется безвыходной, вроде той, что описана в романе «Уловка-22»: требуется решить задачу, но для ее решения необходимо соблюсти невозможные условия. Выйти из ЕС с новым договором, который невозможно получить», — добавил Станислав Бышок.

По мнению аналитика, кто-то назовет это игрой нервов между Лондоном и Брюсселем. Это было бы так, если бы с обоих сторон стояли консолидированные силы. Но и в Британии, и в континентальной Европе есть разные точки зрения на Brexit. Это проявляется, в частности, и в проекте резолюции Европарламента, дающей возможность отсрочки «развода».

«Резолюцию поддерживают еврооптимистические фракции, которые надеются на возможность сохранения Британии в Союзе. С другой стороны, евроскептические фракции закономерно проголосуют против. Впервые в истории европейских интеграционных проектов послевоенного времени страна не присоединяется к ним, но выходит. Как показывает пример Великобритании, здесь вход — рубль, а выход — два», — заключил Станислав Бышок.

Ранее Еврокомиссия подтвердила неизменность позиции по достигнутому с Великобританией договору о Brexit; у Европейского союза нет намерений возобновлять переговоры по сделке.