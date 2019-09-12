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Новейший корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» спустили на воду в Комсомольске-на-Амуре

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Новейший корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» спустили на воду в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, 12 сентября. Торжественная церемония спуска на воду новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прошла в четверг на ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре, об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа РФ.

Участие в торжественной церемонии приняли заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, родители и близкие Алдара Цыденжапова и другие.

Корабль вывели из стапельного цеха и поставили в достроечный док. По традиции право разбить бутылку шампанского о борт нового корабля предоставили инженеру по технике безопасности ПАО «АСЗ» Анне Сбичаковой.

Новейший корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» спустили на воду в Комсомольске-на-Амуре

Строительство корвета было начато в 2015 году. После прохождения испытаний корвет войдет в состав Тихоокеанского флота РФ.

Корабль получил имя Героя РФ Алдара Цыденжапова. В сентябре 2010 года 19-летний матрос Цыденжапов ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении боевого корабля.

Корвет стал третьим в проекте многоцелевых боевых надводных кораблей второго ранга ближней морской зоны 20380, который поступит в Тихоокеанский флот. Длина корабля составляет 104,5 метра, а ширина — 13 метров. Автономность плавания по запасам провизии корвета составляет 15 суток. На данный момент на службе Военно-морского флота России четыре таких корвета.

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