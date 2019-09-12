Зеленский вручил вернувшимся из России морякам президентские часы

Киев, 12 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с моряками, вернувшимися из России в рамках обмена удерживаемыми лицами, и их семьями. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Неформальная встреча прошла возле Мариинского дворца в Киеве. Зеленский, обращаясь к морякам и их родным, подчеркнул, что операция по возврату граждан Украины была сверхсложной. Держать ее в секрете было трудно, поскольку в процесс вовлекли большое количество людей, уточнил он.

«Зеленский сообщил, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья морякам в Одессе», — говорится в сообщении.

Моряки поблагодарили президента за возвращение на родину, за то, что он носил на руках браслеты с их именами, а некоторые даже пригласили его на собственные свадьбы.

«Во время встречи глава государства вручил морякам подарки — президентские часы», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в минувшую субботу состоялась историческая акция по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35», в рамках которой в Киев вернулись 24 военных моряка, пишет «Ридус».

В России они были арестованы после ноябрьского инцидента прошлого года, когда корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры, передает Infox.ru. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней. В Москве инцидент назвали провокацией Киева в преддверии президентских выборов, которые выиграл Зеленский.