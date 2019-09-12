Захарова призвала участников противостояния в Ливии сесть за стол переговоров

Москва, 12 сентября. Всем участникам ливийского конфликта необходимо безотлагательно вернуться за стол переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем выступлении в ходе брифинга по вопросам внешней политики Захарова подняла тему ситуации в Ливии, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Она обратила внимание, что из государства продолжают поступать исключительно неутешительные известия.

Захарова отметила, что столкновения между армией Хафтара и силами официального правительства в стране приняли затяжной характер. В результате с 4 апреля наблюдаются большие потери среди населения.

Так, число погибших мирных граждан превысило 100 человек, при этом не менее 300 человек получили ранения. Число убитых среди участников столкновений составляет уже больше 1000 человек.

Захарова заявила, что «силовые попытки разрешить конфликт бесперспективны».

По мнению представителя МИД России, участникам противостояния необходимо провести обстоятельные переговоры.

«Призываем всех участников противостояния безотлагательно вернуться за стол переговоров», — подвела итог Захарова.

Меньше недели назад сторонники маршала Халифы Хафтара сообщили, что отказываются следовать призыву ООН вернуться за стол переговоров. Официальный представитель Хафтара генерал Ахмед аль-Мисмари на пресс-конференции заявил, что военное решение является лучшим способом разрешения конфликта.

Беспорядки в Ливии начались в 2011 году. Их причиной стало свержение и убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи. С этого момента Ливия де-факто перестала существовать как единое государство. Сейчас в государстве царит двоевластие: на востоке страны руководит избранный народом парламент, а на западе — в столице Триполи — правит сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия. Вопрос урегулирования ливийского конфликта по-прежнему остается открытым.