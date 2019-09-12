Захарова сообщила о жертвах удара ВВС США по Идлибу

Москва, 12 сентября. Удар ВВС США по сирийской провинции Идлиб 31 августа привел к многочисленным жертвам и разрушениям, среди пострадавших есть дети. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, очаги напряженности в Сирии сохраняются в Идлибе и на северо-востоке страны. Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1, продолжают атаковать с помощью беспилотников позиции правительственных войск САР и авиабазу «Хмеймим». Захарова сообщила, что в течение 10 первых дней сентября боевики совершили более 300 атак. В результате нападений террористов погибли около 50 мирных жителей.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что тревожным моментом стал удар США по провинции Идлиб.

«Зафиксированы многочисленные жертвы и разрушения, среди пострадавших есть дети. Подобными ударами проблему террористического присутствия не решить», — сказала Мария Захарова.

По ее словам, в идлибской зоне деэскалации действуют около 50 тысяч боевиков, которые терроризируют население. Мирные митингующие требуют от террористов покинуть территорию, однако они разгоняют митинги с применением огнестрельного оружия.

Захарова добавила, что неспокойно и на северо-востоке Сирии, на территории, контролируемой США. Там наблюдается активизация террористического подполья и «спящих ячеек» запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1. Кроме того, тревожная обстановка сложилась в лагере для беженцев «Аль-Хол»: его жители нуждаются в неотложной помощи, а террористы пользуются этим и распространяют свою идеологию.

«Затягивание решения чревато бегством ИГИЛ-овцев в другие районы Сирии и за ее пределы», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что российские специалисты продолжают работать над решением проблемы лагеря «Эр-Рукбан».

«К концу сентября мирные жители покинут «Эр-Рукбан», а сам лагерь будет расформирован и ликвидирован. Ситуация в Сирии возвращается в мирную жизнь», — резюмировала Мария Захарова.

Напомним, США атаковали район между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб в 31 августа. Удар был нанесен в нарушение всех достигнутых договоренностей, поскольку Вашингтон не уведомил о своих планируемых действиях ни Россию, ни Турцию. В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что нанесенный Соединенными Штатами удар по Идлибу привел к многочисленным жертвам.

1 Организация запрещена на территории РФ.