Российский общественный транспорт поставят на контроль

Электронную базу, в которой будут собраны данные обо всех автобусах, маршрутках и другом общественном транспорте, планируют создать в ближайшее время в России. В этой базе будет храниться информация о возрасте и характеристиках внесенного туда автотранспорта. Соответствующий проект закона, внесенный Минтрансом, есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

Благодаря нововведению с улиц и дорог страны должны, наконец, исчезнуть старые автобусы и маршрутки, которые могут быть опасны для пассажиров, считают эксперты.

Автохламу не место на дорогах, уверены эксперты, в то же время инициатива Минтранса не должна превратиться в очередную кампанейщину. По словам председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, с помощью любой базы можно систематизировать информацию и сделать ее доступной для граждан. По его словам, инициатива Минтранса своевременная и правильная, но полагаться на нее, как на решающую и исчерпывающую, все-таки не стоит.

«Обновление парка общественного транспорта зависит от целого комплекса мер, в том числе таких, как ужесточение требований к техническому осмотру транспортных средств, усиление ответственности должностных лиц, постоянный надзор и преодоление коррупции», — отметил Похмелкин в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению Похмелкина, к реализации инициативы Минтранса можно также подключить ГИБДД.

«Кроме того, необходимо усовершенствовать систему государственных закупок, — считает собеседник ФАН. — Заказчики, которые проводят тендеры на выбор перевозчика, в том числе муниципалитеты, должны прописывать в условиях в том числе характеристики транспортного средства и выбирать по принципу качества, а не дешевизны». «Безопасность должна быть на первом месте. Тогда и качество транспорта будет выше», — подчеркнул Виктор Похмелкин.

По словам председателя Союза пассажиров Кирилла Янкова, база данных всех транспортных средств с указанием их полных характеристик уже есть в ГИБДД. Ее нужно систематизировать и предоставить эту информацию в Минтранс, говорит Кирилл. Если у ГИБДД не хватает данных, стоит лишь обновить базу, а не создавать новую, считает он.

«ГИБДД имеет право останавливать транспортное средство и проверять его на предмет безопасности, — говорит эксперт. — Но хорошо, что они этого, как правило, не делают, так как это может создать неудобства для пассажиров, которые ни в чем не виноваты. Проверять автобусы на предмет соответствия заводским характеристикам надо, но в определенных точках. Каждая маршрутка и автобус должны регулярно проходить техосмотр».

Собеседник ФАН считает, что старое — не значит более аварийное. По мнению Янкова, многие проблемы скрыты от глаз пассажиров, и они могут даже не понять, что автобус неисправен.

«Если пассажиру показалось, что в автобусе есть какая-то неполадка, он может обратиться в Ространснадзор, в ГИБДД или в транспортный орган субъекта федерации на предмет дополнительной проверки транспортного средства», — добавил эксперт.

Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести предельный срок эксплуатации транспорта.