Депутата застукали за выбиранием яхты на заседании Рады

Киев, 12 сентября. Украинский народный депутат от Полтавской области Юрий Шаповалов, являющийся членом партии «За будущее», выбирал яхту для круиза прямо на заседании Верховной рады. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Всеволод Филимоненко.

Филимоненко опубликовал видео, на котором Шаповалов во время заседания просматривает электронную почту на экране смартфона. Затем депутат открывает письмо, отправленное, судя по всему, компанией, специализирующейся на организации круизов. В тексте указаны характеристики яхт, а также порядок цен. Можно заметить, что стоимость услуги доходит до 12 тысяч долларов.

«Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает всего себя труду на благо украинцев», — иронизирует Филимоненко.

Пошутить над Шаповаловым решили и другие пользователи Сети.

«Мандат есть — можно и поплавать немного», — написали в Facebook.

«Нужно при входе в Раду отбирать у нардепов телефоны как у школьников, чтобы не было соблазна», — предложил пользователь YouTube.

«Как же не отдохнувший нардеп о народе думать будет? Вот отдохнет и с новыми силами повысит в очередной раз тарифы», — отметили в комментариях к видео.

Напомним, внеочередные выборы Верховной рады прошли на Украине 21 июля, сообщает «Ридус». По итогам голосования лидирующие позиции заняла партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», набрав 43% голосов, передает «Царьград».