Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Жена Мамаева призвала уволить директора школы, где возник конфликт из-за прически ученика

416
0 Оставить комментарий

Жена Мамаева призвала уволить директора школы, где возник конфликт из-за прически ученика

Москва, 12 сентября. Жена футболиста Павла Мамаева Алана раскритиковала администрацию школы № 4 в Сосновоборске Красноярского края, которая затравила четвероклассника за прическу в стиле популярного шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Она посоветовала отправить директора школы лечиться.

Жена профессионального футболиста назвала «бредом и реальным абсурдом» претензии директора школы к мальчику, который носит прическу как у нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси». По ее мнению, прическа — не повод, чтобы подросток уходил из школы.

«Уволить этого директора — и все. Придумают какой-то идиотизм. В чем не такая прическа-то? Что, она какая-то вызывающая, или он покрасил волосы в розовый цвет и теперь они торчат в разные стороны на километр?  — возмутилась Алана Мамаева в беседе с телеканалом «360». — Ей (директору школы) надо лечиться, если ее так задевает прическа школьника».

Жена футболиста добавила, что в этом конфликте она находится на стороне школьника и поддерживает его. 

Скандал разгорелся в одной из школ Сосновоборска Красноярского края, когда ребенок пришел в учебное заведение с прической в стиле Ибрагимовича. Руководство учреждения затравило подростка из-за внешнего вида и предложило родителям мальчика перевести его на домашнее обучение. По информации издания «Мир24», сейчас этой громкой историей занимается Следственный комитет. Краевое министерство образование принесло юному футболисту и его родителям извинения, сообщил «Ридус».

infox - new
Источник: Телеканал 360
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров