Жена Мамаева призвала уволить директора школы, где возник конфликт из-за прически ученика

Москва, 12 сентября. Жена футболиста Павла Мамаева Алана раскритиковала администрацию школы № 4 в Сосновоборске Красноярского края, которая затравила четвероклассника за прическу в стиле популярного шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Она посоветовала отправить директора школы лечиться.

Жена профессионального футболиста назвала «бредом и реальным абсурдом» претензии директора школы к мальчику, который носит прическу как у нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси». По ее мнению, прическа — не повод, чтобы подросток уходил из школы.

«Уволить этого директора — и все. Придумают какой-то идиотизм. В чем не такая прическа-то? Что, она какая-то вызывающая, или он покрасил волосы в розовый цвет и теперь они торчат в разные стороны на километр? — возмутилась Алана Мамаева в беседе с телеканалом «360». — Ей (директору школы) надо лечиться, если ее так задевает прическа школьника».

Жена футболиста добавила, что в этом конфликте она находится на стороне школьника и поддерживает его.

Скандал разгорелся в одной из школ Сосновоборска Красноярского края, когда ребенок пришел в учебное заведение с прической в стиле Ибрагимовича. Руководство учреждения затравило подростка из-за внешнего вида и предложило родителям мальчика перевести его на домашнее обучение. По информации издания «Мир24», сейчас этой громкой историей занимается Следственный комитет. Краевое министерство образование принесло юному футболисту и его родителям извинения, сообщил «Ридус».