Путин объяснил, почему в России слюнтяй никогда не встанет во главе государства

Москва, 12 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России проживают мужественные и твердые люди, поэтому в этой стране «слюнтяй» никогда не сможет встать во главе государства. Об этом он сказал во время встречи с ополченцами дагестанского села Болтлих, которые сражались против террористов в 1999 году.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно», — отметил он.

Глава государства также выпил рюмку водки, которую обещал ополченцам, когда посещал Ботлих в 1999 году. Тогда, 20 лет назад, политик тоже встречался с местными жителями. Во время встречи он поднял рюмку водки, чтобы выпить с присутствующими за погибших в боях, однако тут же поставил ее на стол. Будущий президент объяснил, что расслабляться нельзя — пить за погибших нужно в мирное время.

Во время последней прямой линии дагестанцы напомнили Путину о его обещании выпить рюмку в мирное время. Они заявили, что сегодня республика процветает и ей ничего не угрожает.

Напомним, что в августе-сентябре 1999 года в Дагестан вторглась группа чеченских боевиков-сепаратистов под предводительством Шамиля Басаева и Хаттаба. Сначала члены бандформирования напали на Ботлихский, а затем на Новолакский район Дагестана. Против террористов выступили федеральные войска, а также отряды самообороны, собранные из местных ополченцев.