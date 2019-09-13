Дамаск, 13 сентября. Группа иностранных туристов посетила древний город Пальмира, расположенный в центре сирийской пустыни, чтобы посмотреть на разрушения, причиненные боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, прежде чем сирийской армии удалось освободить регион. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

За время своего визита туристическая группа успела побывать в Национальном музее Пальмиры, разрушенном террористами храме Бэла, на Улице Столбов, древнем театре и в других исторических достопримечательностях города

«Я приехал в Пальмиру, потому что я обожаю историю и человеческое наследие, и во время своего визита я увидел разрушения, нанесенные врагами науки и человеческой культуры этим памятникам», — заявил Робин Клок из Германии, специалист по архитектуре.

Сергия из Мексики рассказал, как рад был посетить Сирию, отметив, что все, что он увидел, было прекрасным и удивительным. При этом, турист выразил глубокое недовольство преступлениями, совершенными террористической организацией ИГИЛ1. Во время оккупации боевиков многие памятники Пальмиры были безвозвратно уничтожены.

Робиния из Канады, сотрудник банка, сказала, что давно мечтала побывать в Пальмире. Она также призналась, что была рада увидеть исторические места, отражающие богатство региона, и встретить дружелюбных и любящих людей.

С момента восстановления безопасности и стабильности Пальмира стала свидетелем многочисленных визитов представителей средств массовой информации и обычных туристов. Всеобщее внимание к Пальмире связано с тем, что этот город считается одним из старейших в в мире, с 1980 года он включен в список Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для исторических мест, находящихся под международной защитой.

1 Организация запрещена на территории РФ.