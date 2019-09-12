Путин поручил МО РФ создать филиалы Нахимовского училища при всех российских флотах

Ботлих (Дагестан), 12 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручил министерству обороны РФ создать филиалы Нахимовского военно-морского училища при всех флотах России.

«Это хорошее учебное заведение. Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского петербургского училища, именно филиалы», — сообщил Путин на встрече с ополченцами в Ботлихе.

Глава государства напомнил, что в Севастополе недавно появилось морское кадетское училище. Путин добавил, что после подумал о необходимости создать филиалы Нахимовского училища при всех флотах. Уровень подготовки в таких учреждениях будет подтянут до петербургского училища с его традициями, научной и преподавательской базами.

Лидер РФ подчеркнул, что при создании филиалов Нахимовского училища при всех флотах будет налажен обмен и кадрами, и методиками, чтобы курсанты могли ездить с одного флота на другой смотреть, как и чем живет тот или иной флот. Путин отметил, что еще несколько лет назад родители с трудом отпускали своих детей служить в армию, а сейчас во все военные училища выстраивается очередь на поступление.

В четверг Путин прилетел в Ботлих на 20-ю годовщину отражения нападения боевиков на Дагестан, которое произошло в августе-сентябре 1999 года. По официальным данным, в боях погибли 279 офицеров и солдат, ранены 800. Глава государства возложил цветы к памятнику ветеранам Великой Отечественной войны, а также выпил рюмку водки с ополченцами, что обещал сделать еще в 1999 году, когда занимал пост премьер-министра при президенте Борисе Ельцине.