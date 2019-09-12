США выделят Украине 140 млн долларов в рамках военной помощи

Вашингтон, 12 сентября. США завершили пересмотр программ военной помощи Украине, Вашингтон принял решение выделить Киеву около 140 миллионов долларов. Об этом сообщил помощник американского госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Киеву, чтобы убедиться в использовании средств в интересах Вашингтона. В 2019 финансовом году такая поддержка в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 миллионов долларов. Заняться ревизией должны были министр обороны Марк Эспер и уже бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно 140 миллионах долларов», — заявил в четверг Купер.

Отметим, за последние пять лет США выделили Украине в рамках программы содействия в общей сложности порядка 1,5 миллиарда долларов.

Как заявил ранее в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин, Украине придется возвращать полученную от США помощь «натурой», в виде территорий и предприятий.

Отметим, что Россия неоднократно предостерегала Штаты от поставок на Украину вооружений. Против продажи оружия Киеву высказывались и многие европейские политики, которые называли такие шаги рискованным путем выхода из кризиса.