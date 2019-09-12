Путин объяснил, что является залогом устойчивости государства

Ботлих (Дагестан), 12 сентября. Президент России Владимир Путин отметил, что общие морально-этические ценности конфессий, представленных в России, являются гарантией устойчивости государства. Об этом российский лидер рассказал в ходе визита в Республику Дагестан.

«У нас многоконфессиональная страна, но если посмотреть повнимательнее, в основе всех наших конфессий ценности-то одинаковые​​​. Что касается морально-этической составляющей, они практически все одинаковы», — сказал Путин в селе Ботлих на встрече с дагестанскими ополченцами, участвовавшими в боях с террористами в августе-сентябре 1999 года.

Президент подчеркнул, что именно бережное отношение народов России к религиозным ценностям является залогом государственной устойчивости страны.

Он также обратил внимание, что за последние годы в Дагестане было построено 2 тысячи мечетей и выразил благодарность дагестанцам за готовность защищать Россию.

Ранее глава государства поделился с жителями села Ботлих планами по развитию инфраструктуры населенного пункта.

Напомним, Владимир Путин прилетел в Ботлих по случаю 20-й годовщины отражения нападения боевиков на Дагестан, которое произошло в августе-сентябре 1999 года. Полностью зачистить республику удалось к 15 сентября 1999 года. По официальным данным, в боях погибли 279 офицеров и солдат, 800 человек получили ранения.