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В Минпросвещения отреагировали на конфликт из-за прически ученика под Красноярском

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В Минпросвещения отреагировали на конфликт из-за прически ученика под Красноярском

Москва, 12 сентября. В Минпросвещения России отреагировали на инцидент в красноярской школе из-за нестандартной прически ученика.

Внешний вид и одежда школьника должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

«При этом в школах не могут препятствовать доступу учащихся к образовательному процессу», — прокомментировали в Минпросвещения России.

Такой же позиции придерживаются в министерстве образования Красноярского края. Напомним, что конфликт разгорелся из-за прически ученика четвертого класса в городе Сосновоборске. В Сети поддержали родителей мальчика.

Известно, что 5 сентября учитель сделала замечание мальчику с прической как у футболиста Златана Ибрагимовича и предложила перевести его на домашнее обучение. По данным СМИ, мальчик увлекается футболом. 

Региональное министерство образование вынесло предупреждение руководству школы в связи с инцидентом. К конфликту подчключились сотрудники СК РФ.

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