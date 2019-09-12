В Госдуме пообещали ответ России на продление санкций ЕС

Москва, 12 сентября. Россия не оставит без внимания продление индивидуальных санкций Евросоюзом и подготовит соответствующий ответ. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее стало известно, что Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России еще на полгода, до 15 марта 2020 года. В ограничительный список включены 170 лиц и 44 организации РФ и Украины.

Юрий Швыткин отметил, что санкции вредят в том числе стороне, которая вводит ограничительные меры. По мнению парламентария, такая политика негативно сказывается на всем мировом сообществе. Депутат пообещал, что российская сторона «подготовит соответствующий ответ и не оставит подобные действия без внимания».

«Тем не менее стоит отметить, что санкции не наносят России тот вред, на который рассчитывают в ЕС. От санкций несет потери не наша страна, а вся международная общественность», — сказал Юрий Швыткин в комментарии RT.

Напомним, Евросоюз ввел против России санкции после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Москва неоднократно подчеркивала бесперспективность подобного давления со стороны Запада. Осенью 2019 года депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что отмена антироссийских санкций станет первым шагом на пути нормализации двусторонних отношений Москвы и Парижа.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года. После госпереворота в Киеве на полуострове был проведен референдум. Более 95% крымчан проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Несмотря на это, украинские власти продолжают считать Крым своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Российская сторона подчеркивала, что вхождение региона в состав РФ соответствует нормам международного права, а потому вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.