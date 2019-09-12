Киев, 12 сентября. Министерство иностранных дел Украины заявило о продолжении работы по пересмотру и отмене договоров с Россией и СНГ. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос украинских СМИ.

МИД Украины прокомментировал распространенную в прессе информацию о приостановке расторжения договоров с Россией после избрания президентом Владимира Зеленского. Как пишет издание «Украинские новости», дипломаты подчеркнули, что МИД Украины продолжает работу по пересмотру и расторжению договоров с Россией. Они продолжают работать над «глубокой инвентаризацией» договорно-правовой базы с РФ и СНГ. Как уточнили в министерстве, их пересматривают в соответствии с современными национальными интересами страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сближение России с Украиной неизбежно.

«Я думаю, это неизбежно​​​. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», — сказал глава российского государства.

Отношения между Москвой и Киевом усугубились в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. Пришедшее после госпереворота на Украине к власти руководство обвинило Россию во «вмешательстве», в том числе в якобы причастности Москвы к гражданской войне на Юго-Востоке Украины. Москва все обвинения категорически отрицает. Российская сторона неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел экономический и политический кризисы.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев начал вести военную операцию против Луганска и Донецка, которые отказались подчиняться новому руководству и заявили о своей независимости. Несмотря на подписанные мирные соглашения, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта идут по сей день.