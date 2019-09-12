Москва, 12 сентября. Иск отравившегося «Кротом» продюсера Бари Алибасов направлен не только против производителя чистящего средства, но и против ретейлера «Ашан», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Алибасов у стен Пресненского суда Москвы пригласил журналистов на следующее заседание, которое состоится 2 октября. Представители прессы в свою очередь поинтересовались, почему иск продюсера направлен не только против ООО «АМС Медиа» (производителя «Крота»), но и против «Ашана».

Звезда уточнил, что именно там он купил «опасное» средство. Он подчеркнул, что, в первую очередь, его претензии направлены к производителю, однако и распространитель товара должен нести ответственность. Алибасов требует от «Ашана» разделить с «Кротом» вину за его отравление.

«Они должны контролировать продукт, которым торгуют», — объяснил он свою позицию.

В свою очередь адвокат «Ашана» Максим Степанчук подчеркнул, что компания считает все претензии Алибасова необоснованными.

«Мы полностью доверяем суду. Надеемся и уверены в справедливом законном решении», — констатировал Степанчук.

Алибасов оценил нанесенный ему ущерб в 100 миллионов рублей. По словам продюсера, любой человек мог перепутать чистящее средство с соком, в том числе и ребенок, который не умеет читать. Однако к составу средства у звезды претензий нет — он требует изменить исключительно внешний вид товара.