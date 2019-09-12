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Американская делегация восхитилась Крымом

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Американская делегация восхитилась Крымом

Севастополь, 12 сентября. Представитель делегации Соединенных Штатов, член общественного Центра гражданских инициатив Джеффри Робинсон заявил, что поездка в Крым оставила у него неизгладимые впечатления, и назвал полуостров красивейшим местом на планете.

«Мы восхищены полуостровом. Визит оставил незабываемые впечатления. Каждый из членов делегации может с уверенность сказать, что Крым — это самое красивое место в мире», — подчеркнул Робинсон.

Он также отметил, что полуостров богат своим историческим наследием, сообщает РИА Новости.

По его словам, по возвращении домой делегация расскажет американской общественности реальную ситуацию на полуострове.

Американская делегация восхитилась Крымом

Ранее глава Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев рассказал, что делегация общественников из Америки прилетела в регион с ознакомительной целью, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет​​​.

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киевские власти до сих пор считают полуостров украинской территорией.

Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

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Источник: РИА Новости
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