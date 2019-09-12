Полиция вернула футболисту сборной РФ украденные у него часы на 23 млн рублей

Краснодар, 12 сентября. Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали грабителя, похитившего коллекцию наручных часов у футболиста ФК «Краснодар» Ари. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник проник в дом игрока «Краснодара» через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей. Следственное управление МВД России возбудило дело по статье о краже.

Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдений, а также опросили очевидцев. Это помогло выяснить, на каком автомобиле передвигался преступник. Подозреваемого мужчину задержали, его поместили под стражу, пишет «АиФ». Похищенные часы были обнаружены в заброшенном доме.

В ведомстве отметили, что игроку «Краснодара» удалось вернуть только часть похищенных часов. Другие часы злоумышленник уже успел продать. В настоящее время правоохранители продолжают расследование и выясняют местонахождение других часов, сообщает НСН.

Бразильский нападающий Арикленес да Силва Феррейра, более известный как Ари, выступает за «Краснодар». Ранее Ари играл за московские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив», а в 2018 году футболист получил российское гражданство. Ари провел две игры за сборную России.