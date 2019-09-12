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Призывавший к беспорядкам в Москве Жуков попал в список экстремистов

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Призывавший к беспорядкам в Москве Жуков попал в список экстремистов

Москва, 12 сентября. Росфинмониторинг внес московского студента и блогера Егора Жукова в список экстремистов и террористов за его ролики в YouTube. Об этом говорится на сайте РФМ.

Напомним, что Жуков является студентом четвертого курса Высшей школы экономики и блогером. Молодой человек подозревается в участии в массовых беспорядках, а также в призывах к экстремистской деятельности, которые он распространял через свои ролики на YouTube.

Егор Жуков был арестован 27 июля. В Сети появились видеозаписи, на кадрах которых он руководит толпой во время несанкционированного митинга в Москве. 2 августа Пресненский суд арестовал его до конца сентября.

Дело Жукова пополнило череду судебных процессов по факту массовых беспорядков, которые начались в августе после того, как Мосгоризбирком снял с выборов в Мосгордуму ряд кандидатов, нарушивших правила выдвижения.

Фигурантами объединенного уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей после незаконного митинга 27 июля стали 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Некоторые участники акции бросали в силовиков куски асфальта и бутылки. Также сообщалось о распылении перцового баллончика, и стало известно об избиении полицейского.

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Источник: Росфинмониторинг
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