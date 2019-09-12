В «Шереметьево» опровергли сообщение о столкновении самолета «Аэрофлота» с чайкой

Москва, 12 сентября. Пресс-служба столичного аэропорта «Шереметьево» опровергла сообщение о столкновении самолета авиакомпании «Аэрофлот» с чайкой, которое распространили СМИ 11 сентября.

Ранее сообщалось, что при заходе на посадку в московском аэропорту Boeing 737–800 столкнулся с птицей, которая застряла под стойкой шасси. Отмечалось, что чайка при этом осталась жива. Кроме того, было опубликовано видео с места происшествия.

В «Шереметьево» подчеркнули, что данная видеозапись была сделана в другом аэропорту. Как уточнили в пресс-службе, столкновений с чайками в день инцидента в воздушной гавани не зафиксировали. Кроме того, в «Шереметьево» обратили внимание, что форменная одежда сотрудника на видео не соответствует спецодежде, которая принята в московском аэропорту. Также не соответствовали разметка и наземная техника.

Помимо этого, в пресс-службе обратили внимание, что, как сообщали СМИ, инцидент произошел в 17.00 — 18.00. При этом видео снято в темное время суток, хотя в Москве в эти часы еще светло.

Напомним, в августе Аirbus A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле вблизи подмосковного аэродрома «Жуковский». При взлете самолет столкнулся со стаей птиц, после чего двигатели воздушного судна отказали. После жесткого приземления члены экипажа и все 226 пассажиров остались живы, сообщает телеканал «360». В связи с инцидентом в «Жуковском» пообещали установить комплекс приборов по отпугиванию птиц, пишет НСН.